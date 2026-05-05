Projection et causerie autour de la thématique des sonneurs, Musée du Faouët, Le Faouët

Projection et causerie autour de la thématique des sonneurs Samedi 23 mai, 20h00 Musée du Faouët Morbihan

Nombre de places limités (45 pers.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Retrouvez l’histoire de la danse et des « binioùs » d’une paroisse cornouaillaise au début du 19ème siècle lors de la projection***** du 1er épisode du film « Kalon Dardoup » (2017) signée Goulc’hen et Yann Le Meur. Puis prenez part à la causerie-débat, animée par ce dernier, écrivain, collecteur et sonneur, ancien champion de Bretagne, autour du questionnement « Comment peut-on être sonneur ? ». Un moment d’échanges qui aura pour but d’aider « à trouver quelque profondeur insoupçonnée dans la démarche socioculturelle du sonneur, cet inconnu, ce personnage singulier ».

* La projection sera ensuite diffusée en continu et accessible jusqu’à la fermeture du musée.

Musée du Faouët 1a Rue de Quimper, 56320 Le Faouët, France Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne 0297231527 https://www.museedufaouet.fr Collection en lien avec le riche patrimoine architectural de la commune du Faouët (représentation des chapelles Sainte-Barbe et Saint-Fiacre du XVe siècle et de la halle du XVIe siècle).

Nuit européenne des musées

© Yann et Goulc’hen LE MEUR