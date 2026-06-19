Le Blizz d’été Le Blizz, 8 avenue de Gayeulles , 35700 Rennes Rennes mardi 30 juin 2026.

Le Blizz d’été Le Blizz, 8 avenue de Gayeulles , 35700 Rennes Rennes 30 juin – 28 août Ille-et-Vilaine

Tarifs sur leblizz.com

Du 30 juin au 28 août 2026, la patinoire Le Blizz troque son manteau d’Hiver pour une piste de 1745m² dédiée aux patins à roulettes et aux rollers.

C’est la 4ème édition du Blizz d’Été !

Du 30 juin au 28 août, la patinoire Le Blizz troque son manteau d’Hiver pour une piste de 1745m² dédiée aux patins à roulettes et aux rollers.

Des activités sont également mises à disposition pour une pause ludique, entre 2 séances de patinage (Cornhole, Échecs, Dames et Puissance 4, badminton, hockey balle). Profitez aussi du Blizz Café d’Été, ainsi que des arcades installés près de la piste (payant).

Le Blizz dÉté :

Du mardi au vendredi, de 14h à 18h.

+ nocturne le jeudi jusqu’à 22h30, pour la soirée roller-disco !

Fermé le mardi 14 juillet.

Dans le cadre de Cet été à Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T18:00:00.000+02:00

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Le Blizz, 8 avenue de Gayeulles , 35700 Rennes 8 avenue des Gayeulles Rennes Maurepas – Patton Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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