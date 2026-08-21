Informations pratiques

Le « Bocage Comedy Club » : Stand-Up ! Vendredi 25 septembre, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T21:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Le BBC viendra faire son stand-up et vous faire découvrir les nouveaux talents humoristiques Normands. Un RDV régulier qui vous étonnera et vous présentera vos voisins comme vous ne les avez jamais vu