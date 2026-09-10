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Le bois mort, un monde vivant, Jardin écologique de Lille, Lille

samedi 26 septembre 2026 · Jardin écologique de Lille · Lille

Le bois mort, un monde vivant, Jardin écologique de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Jardin écologique de Lille
Adresse
rue du Guet, Lille
Ville
59043 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Le bois mort, un monde vivant Samedi 26 septembre, 10h30 Jardin écologique de Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

À première vue, un arbre mort semble inutile… et pourtant, il regorge de vie !
Dans les troncs, les souches et sous les branches, un monde secret s’anime ! Oiseaux, petits mammifères, insectes et champignons cohabitent, transformant le bois mort en véritable refuge et garde-manger.
À travers des activités ludiques, sensorielles et scientifiques, venez explorer ce véritable trésor de biodiversité.
Animation réalisée par Nord Nature Chico Mendès dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».

Jardin écologique de Lille rue du Guet, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0622783767 http://jardinecologiquedelille.fr https://www.instagram.com/stories/jardinecologiquedelille/;https://www.facebook.com/AssoLisieres [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4194 »}] Jardin au bout de la rue du Guet, après le pont
À première vue, un arbre mort semble inutile… et pourtant, il regorge de vie !

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