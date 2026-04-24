Le Bouchon du Blanc Le Blanc
Le Bouchon du Blanc Le Blanc dimanche 28 juin 2026.
Le Blanc
Le Bouchon du Blanc
36, rue de la République Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Rassemblement de véhicules anciens dans les rues du Blanc.
Reconstitution des embouteillages de la traversée de la ville du Blanc dans les années 1960. Réservée aux véhicules antérieurs à 1985. .
36, rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Gathering of vintage vehicles in the streets of Le Blanc.
L’événement Le Bouchon du Blanc Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne
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