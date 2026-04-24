Le Blanc

Le Bouchon du Blanc

36, rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Rassemblement de véhicules anciens dans les rues du Blanc.

Reconstitution des embouteillages de la traversée de la ville du Blanc dans les années 1960. Réservée aux véhicules antérieurs à 1985. .

36, rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Gathering of vintage vehicles in the streets of Le Blanc.

L’événement Le Bouchon du Blanc Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne