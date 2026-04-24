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Le Bouchon du Blanc Le Blanc

Le Bouchon du Blanc Le Blanc dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 36, rue de la République

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Le Blanc

Le Bouchon du Blanc

36, rue de la République Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Rassemblement de véhicules anciens dans les rues du Blanc.
Reconstitution des embouteillages de la traversée de la ville du Blanc dans les années 1960. Réservée aux véhicules antérieurs à 1985.   .

36, rue de la République Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

Gathering of vintage vehicles in the streets of Le Blanc.

L’événement Le Bouchon du Blanc Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne

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