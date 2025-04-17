Le Bourg en fête Marché de printemps Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Le Bourg en fête Marché de printemps

Montjean-sur-Loire Lieu-dit Le Bourg aux Moines Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Célébrez l’arrivée du printemps lors d’une journée festive mêlant artisanat local, défilés de mode et musique au Bourg aux Moines.

Le site du Bourg aux Moines se transforme le temps d’une journée en un grand marché de printemps convivial. Cet événement est l’occasion idéale pour flâner à la rencontre de nombreux artisans et créateurs passionnés. En mettant en avant des pièces uniques, cette journée valorise le savoir-faire local et permet aux curieux comme aux amateurs d’objets faits main de soutenir les talents du territoire.

Le programme des festivités propose des animations visuelles et sonores de 11h à 21h. Deux défilés sont organisés pour rythmer la journée et présenter les créations des exposants sous un angle dynamique. Pour clore ce rendez-vous en beauté, un concert vient animer la fin de journée, garantissant une ambiance mélodieuse et chaleureuse pour tous les visiteurs.

Côté gourmandise, tout est prévu pour se restaurer sur place. Un service de boissons, de glaces et de restauration est disponible en continu afin de permettre aux familles et aux groupes d’amis de profiter pleinement de l’événement. Que ce soit pour dénicher un coup de cœur ou simplement partager un moment agréable, le Bourg aux Moines devient le point de ralliement du dynamisme montjeannais. .

Montjean-sur-Loire Lieu-dit Le Bourg aux Moines Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 20 67 54

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English :

Celebrate the arrival of spring with a festive day of local crafts, fashion shows and music at Le Bourg aux Moines.

L’événement Le Bourg en fête Marché de printemps Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges