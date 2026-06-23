Le Bourgeois gentilhomme Roubaix

Roubaix

Le Bourgeois gentilhomme

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:45:00

Date(s) :

2026-12-04 2026-12-05

Jérémie Lippmann s’empare du classique de Molière avec une insolence joyeuse, faisant résonner cette satire sociale avec une étonnante modernité.

Riche bourgeois épris de noblesse, Monsieur Jourdain s’entoure de maîtres pour en apprendre les codes, devenant rapidement la proie de flatteurs intéressés. Dans un espace scénique mouvant et au rythme de musiques glissant de Lully vers des tonalités contemporaines, cette comédie-ballet se transforme en un spectacle total.

Jean-Paul Rouve prête son humour tendre et son humanité désarmante à ce rêveur sincère. Entouré d’une troupe jubilatoire, il porte avec brio cette comédie éclatante où chacun reconnaîtra un peu de sa propre folie.

Jérémie Lippmann s’empare du classique de Molière avec une insolence joyeuse, faisant résonner cette satire sociale avec une étonnante modernité.

Riche bourgeois épris de noblesse, Monsieur Jourdain s’entoure de maîtres pour en apprendre les codes, devenant rapidement la proie de flatteurs intéressés. Dans un espace scénique mouvant et au rythme de musiques glissant de Lully vers des tonalités contemporaines, cette comédie-ballet se transforme en un spectacle total.

Jean-Paul Rouve prête son humour tendre et son humanité désarmante à ce rêveur sincère. Entouré d’une troupe jubilatoire, il porte avec brio cette comédie éclatante où chacun reconnaîtra un peu de sa propre folie. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Jérémie Lippmann tackles Molière’s classic with joyful audacity, giving this social satire a surprisingly modern resonance.

Monsieur Jourdain, a wealthy bourgeois man obsessed with the nobility, surrounds himself with tutors to learn its ways, quickly falling prey to self-serving flatterers. Set against a shifting stage design and set to music that glides from Lully to contemporary tones, this comedy-ballet transforms into a total theatrical experience.

Jean-Paul Rouve lends his tender humor and disarming humanity to this sincere dreamer. Surrounded by an exhilarating cast, he brilliantly carries this dazzling comedy in which everyone will recognize a bit of their own madness.

L’événement Le Bourgeois gentilhomme Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme