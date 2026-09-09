Le Boutis Vivant – transmettre réparer, 13 A’TIPIK, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · 13 A'TIPIK · Marseille
Informations pratiques
Le Boutis Vivant – transmettre réparer Samedi 19 septembre, 09h00 13 A’TIPIK Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
13 A’tipik propose une initiation au boutis marseillais. Les participants réaliseront une trousse ornée des techniques du boutis et découvriront ce savoir-faire textile traditionnel.
13 A’TIPIK 4 rue de la visitation 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « atipik13@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 87 16 52 »}]
13 A’tipik propose une initiation au boutis marseillais. Les participants réaliseront une trousse ornée des techniques du boutis et découvriront ce savoir-faire textile traditionnel.
©13 A’Tipik – ✧Média partiellement généré par une IA et vérifié par un agent
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