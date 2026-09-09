Le Boutis Vivant – transmettre réparer, 13 A’TIPIK, Marseille

Informations pratiques

Le Boutis Vivant – transmettre réparer Samedi 19 septembre, 09h00 13 A’TIPIK Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

13 A’tipik propose une initiation au boutis marseillais. Les participants réaliseront une trousse ornée des techniques du boutis et découvriront ce savoir-faire textile traditionnel.

13 A’TIPIK 4 rue de la visitation 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « atipik13@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 87 16 52 »}]

13 A’tipik propose une initiation au boutis marseillais. Les participants réaliseront une trousse ornée des techniques du boutis et découvriront ce savoir-faire textile traditionnel.

©13 A’Tipik – ✧Média partiellement généré par une IA et vérifié par un agent