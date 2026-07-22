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Le Branleur, les aventures d’Edgar Hilsenrath de François‑Xavier Destors Mémorial de la Shoah Paris

jeudi 5 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Le Branleur, les aventures d’Edgar Hilsenrath de François‑Xavier Destors Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy L'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><i>Tarif : de 3€ à 5€</i></p>

Ce documentaire hybride d’animation nous plonge dans l’univers transgressif d’Edgar Hilsenrath, premier écrivain juif allemand qui a osé rire face au pire. Son œuvre monumentale inspirée par sa traversée de la Shoah se décline en des titres phares, tels Le nazi et le barbier (1971) et Fuck America (1980). Son chef‑d’œuvre Nuit, édité aux États‑Unis en 1976 et qui remporta un succès immédiat, fut d’abord publié en 1964 en Allemagne avant d’être retiré de la vente par la maison d’édition à cause de la crudité des propos. Il resta censuré en Allemagne pendant près de 20 ans. Sans fard ni détours ou périphrases, l’œuvre d’Hilsenrath, c’est celle des losers magnifiques et des errances sans gloire. C’est l’incisive acuité des marginaux sur les tréfonds de l’expérience humaine.

En présence du réalisateur, de FrédéricMartin, fondateur des éditions Le Tripode et d’Agathe Pin‑Chomette, auteure d’Edgar Hilsenrath. La voie de l’impertinence (Le Tripode, 2026).

En conversation avec NicolasChampeaux, journaliste et réalisateur.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

RÉSERVER

AVANT-PREMIÈRE

Dans le cadre du Mois du film documentaire

France, documentaire, 52 min, Solent Production, Saule Production, Les films de la mémoire, Ma.ja.de, 2026.
Le jeudi 05 novembre 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-05T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-05T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier  75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/


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