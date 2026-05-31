Le Brésil sur le Balcon – Luz de Tieta, Place du Pilori – Nantes Centre, Nantes

Le Brésil sur le Balcon – Luz de Tieta Dimanche 21 juin, 18h30 Place du Pilori – Nantes Centre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00

« Mais que font ces gens là, tête en l’air ? »

La Place du Pilori va à nouveau danser au son du Brésil ! Luz de Tieta, la banda brasileira chouchoute des Nantais, débarque pour un concert « à la Beatles » sur les toits (bon… d’accord, un petit balcon — mais l’esprit y est, oh yeah!).

Samba, Pop, Rock, MPB, et ces refrains qu’on fredonne encore sous la douche le lendemain : levez les yeux, ouvrez grand les oreilles, et laissez Nantes prendre des airs tropicaux pendant la journée la plus ensoleillée de l’année !

Place du Pilori – Nantes Centre 5 Place du Pilori Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

« Mais que font ces gens là, tête en l’air ? »

©Luz de Tieta