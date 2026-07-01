Le Buffet de la Gare : l’excellence au service du voyageur, Buffet de la Gare, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Buffet de la Gare · Saint-Quentin
Informations pratiques
Le Buffet de la Gare : l’excellence au service du voyageur 19 et 20 septembre Buffet de la Gare Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans les années 1920, le Buffet de la gare est un haut lieu de passage pour les Saint-Quentinois et les voyageurs. Depuis 2017, la Ville de Saint-Quentin est fière de vous présenter un Buffet entièrement restauré, rien que pour vous !
Buffet de la Gare 1 Place André Baudez, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]
Dans les années 1920, le Buffet de la gare est un haut lieu de passage pour les Saint-Quentinois et les voyageurs. Depuis 2017, la Ville de Saint-Quentin est fière de vous présenter un Buffet rien !…
©Ville de Saint -Quentin
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