Le Buffet de la Gare : l’excellence au service du voyageur, Buffet de la Gare, Saint-Quentin

Informations pratiques

Le Buffet de la Gare : l’excellence au service du voyageur 19 et 20 septembre Buffet de la Gare Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans les années 1920, le Buffet de la gare est un haut lieu de passage pour les Saint-Quentinois et les voyageurs. Depuis 2017, la Ville de Saint-Quentin est fière de vous présenter un Buffet entièrement restauré, rien que pour vous !

Buffet de la Gare 1 Place André Baudez, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Dans les années 1920, le Buffet de la gare est un haut lieu de passage pour les Saint-Quentinois et les voyageurs. Depuis 2017, la Ville de Saint-Quentin est fière de vous présenter un Buffet rien !…

©Ville de Saint -Quentin