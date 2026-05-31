Le Building Canebière de René Egger, Fernand Pouillon et Jean-Louis Sourdeau, Le building de La Canebière, Marseille

Le Building Canebière de René Egger, Fernand Pouillon et Jean-Louis Sourdeau Samedi 19 septembre, 14h00 Le building de La Canebière Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Parcours guidé par des habitants et le collectif Suspended Space dans un ensemble labellisé « Architecture Contemporaine Remarquable » : parties communes, maquette d’origine, cours intérieures, et visite de quelques appartements.

Le building de La Canebière 73/75 La Canebiere 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Construit en 1952 sur les ruines des Nouvelles Galeries qui brûlèrent en 1938, cet immeuble de 10 étages est l’œuvre conjointe des architectes René Egger, Fernand Pouillon, et Jean-Louis Sourdeau. Il aura fallu 5 ans entre sa livraison et les premières études de faisabilité en 1947. L’immeuble est désormais labellisé Architecture contemporaine remarquable et a été entièrement ravalé fin 2018. Métro 2 et tram 1&2: station Noailles

Parcours guidé par des habitants et le collectif Suspended Space dans un ensemble labellisé « Architecture Contemporaine Remarquable » : parties communes, maquette d’origine, cours intérieures, et de…

© Mathieu Grapeloup