Le bus d’hier à demain, Atelier de maintenance | Dépôt la Rose Surface, Marseille

Informations pratiques

Le bus d’hier à demain 19 et 20 septembre Atelier de maintenance | Dépôt la Rose Surface Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la RTM vous propose un voyage unique à travers l’histoire des transports marseillais !

Au cœur de l’atelier de maintenance de La Rose, admirez les autobus emblématiques qui ont marqué plusieurs générations, rencontrez les femmes et les hommes qui font vivre le réseau au quotidien et découvrez les grandes transformations qui préparent la mobilité de demain.

Quand le patrimoine industriel rencontre l’innovation… Nous vous attendons nombreux pour partager près d’un siècle d’histoire, d’expertise et d’engagement au service des voyageurs.

Atelier de maintenance | Dépôt la Rose Surface 3 rue Paul Langevin 13013 Marseille Marseille 13013 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 10 53 99 https://www.rtm-jep.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.rtm-jep.fr/ »}] Pour la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la RTM vous propose un voyage unique à travers l’histoire des transports marseillais !

Au cœur de l’atelier de maintenance de La Rose, admirez les autobus emblématiques qui ont marqué plusieurs générations, rencontrez les femmes et les hommes qui font vivre le réseau au quotidien et découvrez les grandes transformations qui préparent la mobilité de demain.

Quand le patrimoine industriel rencontre l’innovation… Nous vous attendons nombreux pour partager près d’un siècle d’histoire, d’expertise et d’engagement au service des voyageurs. En métro : ligne M1 – Arrêt La Rose

Mise en place d’une navette entre La Rose Métro et le dépôt La Rose. Un départ toutes les 10 minutes.

En bus : ligne 42 – Dépôt La Rose – Ligne

En voiture : Possibilité de se garer sur le parking collaborateurs (nombre de places limitées)​

Pour la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la RTM vous propose un voyage unique à travers l’histoire des transports marseillais !

©RTM