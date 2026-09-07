Le bus Mes tips santé à Saint-Dizier, Place Aristide Briand, Saint-Dizier

Informations pratiques

Le bus Mes tips santé à Saint-Dizier Jeudi 15 octobre, 10h00, 13h00 Place Aristide Briand Haute-Marne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T13:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:00:00+02:00

Le bus Mes tips santé fait étape à Saint-Dizier pour informer et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans autour de leur santé et de leurs démarches auprès de l’Assurance Maladie.

Les équipes présentes pourront répondre aux questions de chaque participant, apporter des conseils adaptés à sa situation et présenter différents dispositifs de prévention : dépistage des infections sexuellement transmissibles, vaccination contre les papillomavirus humains, examen de prévention en santé ou encore rendez-vous M’T dents.

Cette étape proposera également une animation consacrée à la santé bucco-dentaire, fondée sur le mime, le jeu et des questions permettant de tester ses connaissances.

D’autres activités pourront compléter le programme : quiz interactifs, sensibilisation aux effets de l’alcool et des stupéfiants, expériences en réalité virtuelle et parcours autour de l’activité physique.

Place Aristide Briand Place Aristide Briand, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ameli.fr/haute-marne/assure/actualites/bus-mes-tips-sante-pour-sensibiliser-les-16-25-ans-les-prochaines-dates-de-la-tournee »}]

Le bus de l’Assurance Maladie propose aux 16-25 ans des conseils, des animations et un accompagnement autour de la santé, de la prévention et de leurs démarches.