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Le bus N°3 au vide-greniers de La Bouillonnante, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

dimanche 13 septembre 2026 · Médiathèque Serveyrolles · Toulouse

Le bus N°3 au vide-greniers de La Bouillonnante, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Serveyrolles
Adresse
10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Le bus N°3 au vide-greniers de La Bouillonnante Dimanche 13 septembre, 08h00 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Dimanche 13 septembre – 8h à 18h
Quatrième édition de ce vide-greniers de quartier coorganisé par le Cercle Laïque de Jolimont et le tiers-lieu La Bouillonnante.
Animations pour enfants, buvette associative et restauration sucrée/salée sur place pour une atmosphère festive à laquelle contribue la Médiathèque Serveyrolles, présente toute la journée avec le bus N°3 : espace détente, lectures pour les enfants, ateliers créatifs et casques de réalité virtuelle !
La Bouillonnante, 25 rue du Général Ferrié, 31500 Toulouse

Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana
une atmosphère festive à laquelle contribue la Médiathèque Serveyrolle

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