Le bus N°3 au vide-greniers de La Bouillonnante, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

Informations pratiques

Le bus N°3 au vide-greniers de La Bouillonnante Dimanche 13 septembre, 08h00 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Dimanche 13 septembre – 8h à 18h

Quatrième édition de ce vide-greniers de quartier coorganisé par le Cercle Laïque de Jolimont et le tiers-lieu La Bouillonnante.

Animations pour enfants, buvette associative et restauration sucrée/salée sur place pour une atmosphère festive à laquelle contribue la Médiathèque Serveyrolles, présente toute la journée avec le bus N°3 : espace détente, lectures pour les enfants, ateliers créatifs et casques de réalité virtuelle !

La Bouillonnante, 25 rue du Général Ferrié, 31500 Toulouse

Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana

une atmosphère festive à laquelle contribue la Médiathèque Serveyrolle