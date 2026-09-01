Le Cadre Noir de Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Hilaire-Saint-Florent · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Le Cadre Noir de Saumur
Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Depuis presque deux siècles, au cœur du Val de Loire et de l’Anjou, le Cadre Noir incarne et fait vivre l’excellence de l’équitation de tradition française, aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Visites guidées des lieux.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 9h30 à 17h30. Le dimanche de 9h30 à 12h30. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 60 billetterie.cadrenoir@ifce.fr
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English :
For almost two centuries, in the heart of the Loire Valley and Anjou, the Cadre Noir has embodied and brought to life the excellence of traditional French horsemanship, now a UNESCO World Heritage Site.
L’événement Le Cadre Noir de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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