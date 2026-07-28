Le cafard des Renard • Marie Dompnier, Jan Peters Le Grand Parquet PARIS
jeudi 11 mars 2027 · Le Grand Parquet · PARIS
Informations pratiques
Un couple qui se déchire sur l’autoroute, deux vieux artistes mythiques, un jeune démon androgyne, Dr Jane Goodall, une femme préhistorique et un amoureux amnésique sont les personnages de l’histoire qu’ont imaginée Marie Dompnier et Jan Peters. Elle se déroule dans une forêt profonde où le duo d’auteurs-interprètes s’interroge sur le couple, sur l’utopie amoureuse et par extension sur les utopies dont nous avons besoin pour vivre ensemble.
Comment aimons-nous aujourd’hui alors que le monde semble s’effondrer ?
Le jeudi 11 mars 2027
de 19h00 à 20h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-11T20:00:00+01:00
fin : 2027-03-11T21:00:00+01:00
Date(s) : 2027-03-11T19:00:00+02:00_2027-03-11T20:00:00+02:00
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/le-cafard-des-renard/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr
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