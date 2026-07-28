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Le cafard des Renard • Marie Dompnier, Jan Peters Le Grand Parquet PARIS

jeudi 11 mars 2027 · Le Grand Parquet · PARIS

Le cafard des Renard • Marie Dompnier, Jan Peters Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 11 mars 2027
Fin
jeudi 11 mars 2027
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Un couple qui se déchire sur l’autoroute, deux vieux artistes mythiques, un jeune démon androgyne, Dr Jane Goodall, une femme préhistorique et un amoureux amnésique sont les personnages de l’histoire qu’ont imaginée Marie Dompnier et Jan Peters. Elle se déroule dans une forêt profonde où le duo d’auteurs-interprètes s’interroge sur le couple, sur l’utopie amoureuse et par extension sur les utopies dont nous avons besoin pour vivre ensemble.

Comment aimons-nous aujourd’hui alors que le monde semble s’effondrer ?
Le jeudi 11 mars 2027
de 19h00 à 20h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-11T20:00:00+01:00
fin : 2027-03-11T21:00:00+01:00
Date(s) : 2027-03-11T19:00:00+02:00_2027-03-11T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/le-cafard-des-renard/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


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