Informations pratiques

Le Blanc

Le Café Bien fait sa rentrée !

7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Le Café Bien est le café-cantine associatif de Carte Blanche ! Pour sa rentrée, il propose à partir de 18h un marché de producteurs et productrices, en collaboration avec Cagette & Fourchette et à partir de 20h un concert de LOUV (solo électro tribal) gratuit ! Bar et restauration sur place.

Le Café Bien est le café-cantine associatif du tiers-lieux Carte Blanche ! Pour sa rentrée, il propose à partir de 18h un marché de producteurs et productrices, en collaboration avec Cagette & Fourchette et à partir de 20h un concert de LOUV (solo électro tribal) gratuit ! Louv c’est 1h15 d’énergie engagée avec machines, clavier, tom basse, chant (français, peul, arabe, wolof, romani….) avec des textes qui parlent de luttes sociales, de témoignages recueillis, de combats menés, de codes à déconstruire, de notre rapport au vivant, d’espoir et de force ! Bar et restauration sur place. Repartez avec vos recettes ! La restauration sera faite avec les produits commandés sur Cagette et fourchette vous pourrez gouter, commander et refaire le plat chez vous ! .

7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94 cafebien@carteblanche36.com

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English :

Pancake party and games at Café Bien!

L’événement Le Café Bien fait sa rentrée ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Brenne