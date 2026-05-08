Thann

Le café des vacanciers

7 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-31 11:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Un café pour bien commencer la journée ! Venez échanger avec l’équipe de l’Office de Tourisme et repartez avec les meilleurs bons plans et infos sur les animations locales.

Autour d’un café, échangez avec l’équipe de l’Office de Tourisme ! Profitez de ce moment pour découvrir les bons plans du territoire, poser vos questions et vous tenir informé des manifestations à venir. Un accueil chaleureux et plein d’infos vous attendent ! .

7 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

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English :

A coffee to start the day off right! Come and chat with the Tourist Office team and leave with the best tips and information on local events.

L’événement Le café des vacanciers Thann a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay