Le Café Gourmand HAUTEROCHE Rue de la Carrière Hauteroche
Le Café Gourmand HAUTEROCHE Rue de la Carrière Hauteroche mercredi 24 juin 2026.
Hauteroche
Le Café Gourmand HAUTEROCHE
Rue de la Carrière La Carriade Hauteroche Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22
Le Café Gourmand, c’est un rendez-vous convivial et itinérant proposé par l’Espace de Vie Sociale de Bresse Haute Seille. Un moment pour se rencontrer, échanger, créer du lien et monter des projets ensemble. Chaque café se garnit d’activités choisies par les participants papote, balade, jeux, bien-être, cuisine… Associations et partenaires du territoire y sont mis en avant. Sans inscription, ouvert à tous. .
Rue de la Carrière La Carriade Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 86 00 98 evs@bressehauteseille.fr
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English : Le Café Gourmand HAUTEROCHE
L’événement Le Café Gourmand HAUTEROCHE Hauteroche a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme JurAbsolu
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