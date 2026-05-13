Le CALFAT / Journal des élèves du Collège Notre Dame de Berck-sur-Mer, Musée Opale Sud, Berck

Le CALFAT / Journal des élèves du Collège Notre Dame de Berck-sur-Mer Samedi 23 mai, 17h00 Musée Opale Sud Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

LE CALFAT

Les élèves du club presse du Collège Notre-Dame ont troqué leur ND inf’oques pour un hors-série entièrement dédié au musée !

Plonger dans l’univers des peintres de l’école de Berck et dans le patrimoine local… tout en laissant libre cours à l’imagination : raconter, inventer… tout est permis !

Leurs textes ouvrent de petites fenêtres sur l’histoire de la ville et de ses habitants. Chaque article fait voyager à travers l’art, les mouvements historiques et les événements marquants. Et ce n’est pas tout : le projet sera reconduit et chaque numéro est unique, à collectionner !

Au fil des pages, les élèves vivent le journalisme culturel, découvrent comment l’art dialogue avec le temps et transforment leurs découvertes en histoires captivantes.

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr Caché derrière la façade de l’ancienne gendarmerie de Berck (1871), le Musée Opale Sud découvre des richesses inconnues. Au milieu du XIXe siècle, Berck, qui vit essentiellement de la pêche, devient un lieu de villégiature prisé. Les artistes, à l’instar d’Édouard Manet y séjournent. Ludovic-Napoléon Lepic est le premier à s’y installer. Autour de lui, se crée informellement “l’École de Berck”. Le musée aujourd’hui se définit comme un “point de passage”, entre terre et mer, entre nature indomptable et quotidien du passé.

Les collections permanentes confrontées à la création actuelle sont en perpétuel mouvement. La muséographie, originale et dynamique, associe œuvres et éléments d’interprétation. Le musée dévoile aussi une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales.

LE CALFAT

© Musée Opale Sud / Berck-sur-Mer