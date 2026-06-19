LE CALL JUIF DE PERPIGNAN Perpignan
LE CALL JUIF DE PERPIGNAN Perpignan dimanche 6 septembre 2026.
Perpignan
LE CALL JUIF DE PERPIGNAN
Place de la révolution Française Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:30:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juif.
.
Place de la révolution Française Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com
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English :
As part of the European Days of Jewish Culture and Heritage.
L’événement LE CALL JUIF DE PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-19 par PERPIGNAN TOURISME
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