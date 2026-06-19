LE CALL JUIF DE PERPIGNAN Perpignan dimanche 6 septembre 2026.

Perpignan

LE CALL JUIF DE PERPIGNAN

Place de la révolution Française Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:30:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juif.

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Place de la révolution Française Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com

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English :

As part of the European Days of Jewish Culture and Heritage.

L’événement LE CALL JUIF DE PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-19 par PERPIGNAN TOURISME