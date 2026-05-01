Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre Saint-Sernin
Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre Saint-Sernin samedi 30 mai 2026.
Saint-Sernin
Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre
Salle des Fêtes Saint-Sernin Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre
Représentation des ateliers danse et théâtre enfants et adolescents de l’association du Caméléon sous la Lune.
Spectacle de l’éveil musical, petite restauration .
Salle des Fêtes Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 81 62 47 lecameleonsouslalune@gmail.com
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English : Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre
L’événement Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays de Duras CDT47
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