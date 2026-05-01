Saint-Sernin

Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre

Salle des Fêtes Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre

Représentation des ateliers danse et théâtre enfants et adolescents de l’association du Caméléon sous la Lune.

Spectacle de l’éveil musical, petite restauration .

Salle des Fêtes Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 81 62 47 lecameleonsouslalune@gmail.com

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English : Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre

L’événement Le Caméléon sous la Lune présente Théatre, vous avez dit théatre Saint-Sernin a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays de Duras CDT47