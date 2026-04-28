LE CANET SECRET À VÉLO Canet-en-Roussillon
LE CANET SECRET À VÉLO Canet-en-Roussillon lundi 20 juillet 2026.
Canet-en-Roussillon
LE CANET SECRET À VÉLO
49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Une échappée douce au cœur de Canet-en-Roussillon
À votre rythme, découvrez les lieux emblématiques de Canet, mais aussi ses coins secrets, connus seulement des habitants et des curieux avertis.
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49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com
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English :
A gentle escape to the heart of Canet-en-Roussillon
At your own pace, discover Canet’s emblematic sites, as well as its secret corners, known only to locals and the curious.
L’événement LE CANET SECRET À VÉLO Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-28 par CANET TOURISME