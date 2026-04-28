Canet-en-Roussillon

LE CANET SECRET À VÉLO

49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Une échappée douce au cœur de Canet-en-Roussillon

À votre rythme, découvrez les lieux emblématiques de Canet, mais aussi ses coins secrets, connus seulement des habitants et des curieux avertis.

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49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com

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English :

A gentle escape to the heart of Canet-en-Roussillon

At your own pace, discover Canet’s emblematic sites, as well as its secret corners, known only to locals and the curious.

L’événement LE CANET SECRET À VÉLO Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-28 par CANET TOURISME