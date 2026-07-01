Le carillon, au cœur de la ville, Office de Tourisme, Saint-Quentin
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme · Saint-Quentin
Informations pratiques
Le carillon, au cœur de la ville Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de Tourisme Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Depuis le XVIIIe siècle, le carillon de l’hôtel de ville rythme la vie de Saint-Quentin et a marqué son patrimoine. À deux voix, partez sur ses traces : campanile, maison du carillonneur, façade du cinéma Le Carillon… Autant de lieux chargés d’histoires que vos guides vous feront découvrir avec passion.
Au fil du parcours, place à la musique : ritournelles, mélodies à écouter… et peut-être à chanter ensemble !
Visite proposée en partenariat avec l’association Le Campanaire de Saint-Quentin.
Office de Tourisme 3 Rue Émile Zola, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]
Depuis le XVIIIe siècle, le carillon de l’hôtel de ville rythme la vie de Saint-Quentin et a marqué son patrimoine. À deux voix, partez sur ses traces : campanile, maison du carillonneur, façade du …
©Ville de Saint -Quentin
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