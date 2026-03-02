Le Carré des Docks fête ses 10 ans Quai de la Réunion Le Havre

Le Carré des Docks fête ses 10 ans

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Eh oui, en 2026, le Carré Des Docks Le Havre Normandie fête ses 10 ans !

Une décennie au cours de laquelle le centre de congrès a accueilli de nombreux événements professionnels, mais aussi une multitude de spectacles et d’événements grand public.

Pour fêter cet anniversaire pas comme les autres, nous avons choisi de vous proposer un spectacle. Et comme les spectacles d’humour font partie de

l’ADN de cette salle, voici LE GALA DES 10 ANS

Un gala sous la forme d’un plateau d’humoristes, avec des artistes que nous aimons, très complices, qui vous proposeront ce spectacle unique.

Avec

– Kev Adams

– Chantal Ladesou

– Elodie Poux

– Edouard Deloignon

Réservation obligatoire. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Carré des Docks fête ses 10 ans

L’événement Le Carré des Docks fête ses 10 ans Le Havre a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie