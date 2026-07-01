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Le Casino, Le Casino, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Le Casino · Saint-Quentin

Le Casino, Le Casino, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Casino
Adresse
48 Rue Général Leclerc, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Le Casino 19 et 20 septembre Le Casino Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cœur du Faubourg d’Isle, le Casino vous ouvre ses portes. Découvrez sa façade restaurée, son histoire étonnante et son décor Art déco préservé. Une visite unique au cœur d’un lieu mythique du patrimoine Art déco de Saint-Quentin.

Le Casino 48 Rue Général Leclerc, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]
Au cœur du Faubourg d’Isle, le Casino vous ouvre ses portes. Découvrez sa façade restaurée, son histoire étonnante et son décor Art déco préservé. Une visite unique au cœur d’un lieu mythique du Art…

©Saint-Quentin

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