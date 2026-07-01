Le Casino, Le Casino, Saint-Quentin

Informations pratiques

Le Casino 19 et 20 septembre Le Casino Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cœur du Faubourg d’Isle, le Casino vous ouvre ses portes. Découvrez sa façade restaurée, son histoire étonnante et son décor Art déco préservé. Une visite unique au cœur d’un lieu mythique du patrimoine Art déco de Saint-Quentin.

Le Casino 48 Rue Général Leclerc, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Au cœur du Faubourg d’Isle, le Casino vous ouvre ses portes. Découvrez sa façade restaurée, son histoire étonnante et son décor Art déco préservé. Une visite unique au cœur d’un lieu mythique du Art…

©Saint-Quentin