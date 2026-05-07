Le centenaire de György Kurtág Philharmonie de Paris Paris

Pour célébrer les cent ans de György Kurtág, les Messages de feu Demoiselle R.V. Troussova ! Ce monodrame prend sa source dans la poésie de Rimma Dalos : même sens de l’instantané sonore ou poétique, même langage incisif et mémorable. Aux côtés de Kurtág, l’artiste hongrois Márton Illés intègre l’électronique à sa maîtrise de l’orchestration, et Isabel Mundry met en scène une voix dans le monde. L’individu face à son environnement : exercice du pouvoir et de l’impouvoir.

Programme

Isabel Mundry The I’s – création française

Márton Illés Four skEtches for Ensemble and Live Electronics – création française

Tobias Feierabend Nouvelle œuvre – création 2026

Commande de l’Ensemble intercontemporain

György Kurtág Messages de feu Demoiselle R.V. Troussova, op.17

Distribution

Anu Komsi soprano

Hélène Fauchère mezzo-soprano

Emmanuelle Ophèle flûte

Ensemble intercontemporain

Pierre Bleuse direction

Carlo Laurenzi, Augustin Muller électronique Ircam

Sylvain Cadars diffusion sonore Ircam

Coréalisation Ircam-Centre Pompidou, Philharmonie de Paris.

Concert enregistré par France Musique.

Avant-concert

Table ronde autour de György Kurtág dans l’Amphithéâtre de la Cité de la musique, à 18h30.

À l’occasion du festival ManiFeste-2026, un concert anniversaire célèbre les cent ans de György Kurtág avec créations contemporaines et l’Ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Bleuse.

Le vendredi 05 juin 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 9 € à 28€ (différentes catégories)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T20:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.ircam.fr/fr/events/centenaire-de-gyorgy-kurtag +33144781240 billetterie@ircam.fr



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