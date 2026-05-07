Le centenaire de György Kurtág Philharmonie de Paris Paris
Le centenaire de György Kurtág Philharmonie de Paris Paris vendredi 5 juin 2026.
Pour célébrer les cent ans de György Kurtág, les Messages de feu Demoiselle R.V. Troussova ! Ce monodrame prend sa source dans la poésie de Rimma Dalos : même sens de l’instantané sonore ou poétique, même langage incisif et mémorable. Aux côtés de Kurtág, l’artiste hongrois Márton Illés intègre l’électronique à sa maîtrise de l’orchestration, et Isabel Mundry met en scène une voix dans le monde. L’individu face à son environnement : exercice du pouvoir et de l’impouvoir.
Programme
Isabel Mundry The I’s – création française
Márton Illés Four skEtches for Ensemble and Live Electronics – création française
Tobias Feierabend Nouvelle œuvre – création 2026
Commande de l’Ensemble intercontemporain
György Kurtág Messages de feu Demoiselle R.V. Troussova, op.17
Distribution
Anu Komsi soprano
Hélène Fauchère mezzo-soprano
Emmanuelle Ophèle flûte
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse direction
Carlo Laurenzi, Augustin Muller électronique Ircam
Sylvain Cadars diffusion sonore Ircam
Coréalisation Ircam-Centre Pompidou, Philharmonie de Paris.
Concert enregistré par France Musique.
Avant-concert
Table ronde autour de György Kurtág dans l’Amphithéâtre de la Cité de la musique, à 18h30.
À l’occasion du festival ManiFeste-2026, un concert anniversaire célèbre les cent ans de György Kurtág avec créations contemporaines et l’Ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Bleuse.
Le vendredi 05 juin 2026
de 20h00 à 21h00
payant
De 9 € à 28€ (différentes catégories)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T20:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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