Le Cercle de l’Harmonie Halle aux Grains Toulouse

Toutes les passions humaines s’expriment dans le Requiem de Verdi, fresque monumentale qui s’achève dans les ténèbres. La violence, les contrastes les plus extrêmes et l’emploi génial des voix offrent à la partition, une place de choix au concert. Le Cercle de l’Harmonie et Orfeón Donostiarra nous prédisent de grandes émotions !

PROGRAMME :

VERDI : Requiem

Solistes:

[Communiqué ultérieurement] | soprano

Agnieszka Rehlis | mezzo-soprano

Andrei Danilov | ténor

William Thomas | basse