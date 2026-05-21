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Le Cercle de l’Harmonie Halle aux Grains Toulouse

Le Cercle de l’Harmonie Halle aux Grains Toulouse

Le Cercle de l’Harmonie Halle aux Grains Toulouse mardi 12 octobre 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 12 octobre 2027

Fin : mercredi 13 octobre 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 100€

Toutes les passions humaines s’expriment dans le Requiem de Verdi, fresque monumentale qui s’achève dans les ténèbres. La violence, les contrastes les plus extrêmes et l’emploi génial des voix offrent à la partition, une place de choix au concert. Le Cercle de l’Harmonie et Orfeón Donostiarra nous prédisent de grandes émotions !

PROGRAMME :
VERDI : Requiem

Solistes:
[Communiqué ultérieurement] | soprano
Agnieszka Rehlis | mezzo-soprano
Andrei Danilov | ténor
William Thomas | basse

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