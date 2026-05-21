Le Cercle de l’Harmonie Halle aux Grains Toulouse
Le Cercle de l’Harmonie Halle aux Grains Toulouse mardi 12 octobre 2027.
Toutes les passions humaines s’expriment dans le Requiem de Verdi, fresque monumentale qui s’achève dans les ténèbres. La violence, les contrastes les plus extrêmes et l’emploi génial des voix offrent à la partition, une place de choix au concert. Le Cercle de l’Harmonie et Orfeón Donostiarra nous prédisent de grandes émotions !
PROGRAMME :
VERDI : Requiem
Solistes:
[Communiqué ultérieurement] | soprano
Agnieszka Rehlis | mezzo-soprano
Andrei Danilov | ténor
William Thomas | basse
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