Le cercle des poète disparus ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône
dimanche 21 mars 2027 · ESPACE DES ARTS · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Le cercle des poète disparus
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 16:30:00
fin : 2027-03-21 18:00:00
Date(s) :
2027-03-21
L’adaptation au théâtre du film culte !
Production originale Classic Stage Company
En accord avec Adam Zotovich
Directeur artistique John Doyle
Directeur général Jeff Griffin
Mise en scène Olivier Solivérès
Oh Capitaine, mon Capitaine… Cette réplique du Cercle des Poètes Disparus résonne toujours. Le professeur Keating, charismatique et iconoclaste, inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement. Histoire émouvante et -contemporaine, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation, la transmission au moment où se dessinent personnalités et destins.
Un cri à la vie ! Un cri à la Liberté ! Carpe Diem ! Carpe Diem ! .
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le cercle des poète disparus
L’événement Le cercle des poète disparus Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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