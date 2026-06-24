Le cercle des poète disparus ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Le cercle des poète disparus

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-21 16:30:00

fin : 2027-03-21 18:00:00

Date(s) :

2027-03-21

L’adaptation au théâtre du film culte !

Production originale Classic Stage Company

En accord avec Adam Zotovich

Directeur artistique John Doyle

Directeur général Jeff Griffin

Mise en scène Olivier Solivérès

Oh Capitaine, mon Capitaine… Cette réplique du Cercle des Poètes Disparus résonne toujours. Le professeur Keating, charismatique et iconoclaste, inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement. Histoire émouvante et -contemporaine, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation, la transmission au moment où se dessinent personnalités et destins.

Un cri à la vie ! Un cri à la Liberté ! Carpe Diem ! Carpe Diem ! .

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le cercle des poète disparus

L’événement Le cercle des poète disparus Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I