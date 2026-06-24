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Le cercle des poète disparus ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

dimanche 21 mars 2027 · ESPACE DES ARTS · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
dimanche 21 mars 2027
Fin
dimanche 21 mars 2027
Heure de début
16:30:00
Lieu
ESPACE DES ARTS
Adresse
5B Avenue Nicéphore Niépce
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
39 39 69 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Le cercle des poète disparus

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 16:30:00
fin : 2027-03-21 18:00:00

Date(s) :
2027-03-21

L’adaptation au théâtre du film culte !

Production originale Classic Stage Company
En accord avec Adam Zotovich
Directeur artistique John Doyle
Directeur général Jeff Griffin
Mise en scène Olivier Solivérès

Oh Capitaine, mon Capitaine… Cette réplique du Cercle des Poètes Disparus résonne toujours. Le professeur Keating, charismatique et iconoclaste, inspire ses jeunes élèves s’ouvrant à la vie, loin du carcan des conventions qu’incarne leur établissement. Histoire émouvante et -contemporaine, la pièce célèbre l’amitié, l’émancipation, la transmission au moment où se dessinent personnalités et destins.
Un cri à la vie ! Un cri à la Liberté ! Carpe Diem ! Carpe Diem !   .

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le cercle des poète disparus

L’événement Le cercle des poète disparus Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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