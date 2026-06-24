Le Cercle des Poètes disparus Roubaix

Roubaix

Le Cercle des Poètes disparus

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:00:00

fin : 2027-02-13 21:30:00

Date(s) :

2027-02-13

Adaptée du film culte de Peter Weir, l’œuvre célèbre l’amitié, l’émancipation et la liberté de penser. On y retrouve le charismatique professeur John Keating, mentor iconoclaste qui bouscule les conventions pour encourager ses élèves, dont le passionné Neil, le timide Todd ou le rebelle Charlie, à explorer leur créativité à travers la poésie.

Portée par une immense profondeur émotionnelle, cette adaptation contemporaine nous invite à trouver le courage de suivre nos rêves. Un inoubliable cri à la vie Carpe Diem !

Adaptée du film culte de Peter Weir, l’œuvre célèbre l’amitié, l’émancipation et la liberté de penser. On y retrouve le charismatique professeur John Keating, mentor iconoclaste qui bouscule les conventions pour encourager ses élèves, dont le passionné Neil, le timide Todd ou le rebelle Charlie, à explorer leur créativité à travers la poésie.

Portée par une immense profondeur émotionnelle, cette adaptation contemporaine nous invite à trouver le courage de suivre nos rêves. Un inoubliable cri à la vie Carpe Diem ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Adapted from Peter Weir’s cult classic film, this celebrated work celebrates friendship, empowerment, and freedom of thought. It features the charismatic Professor John Keating, an iconoclastic mentor who challenges conventions to encourage his students—including the passionate Neil, the shy Todd, and the rebellious Charlie— to explore their creativity through poetry.

Driven by immense emotional depth, this contemporary adaptation invites us to find the courage to follow our dreams. An unforgettable ode to life: Carpe Diem!

L’événement Le Cercle des Poètes disparus Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme