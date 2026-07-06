UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

« Le cerveau à table ou la fabrique du goût » avec Hirac Gurden Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris

« Le cerveau à table ou la fabrique du goût » avec Hirac Gurden Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse
79 rue Nationale
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation conseillée mais pas obligatoire</p>

Environ 80 000 repas dans notre vie : manger est la stimulation la plus fréquente et puissante pour l’humain.

Au-delà de sa fonction de survie, le goût est un trait d’union entre une personne, sa famille, ses amis jusqu’à la société dans laquelle elle vit.

Apprendre à manger et préparer à manger font partie des briques fondamentales du développement de l’individu dans une culture alimentaire donnée.

Conférence proposée par Hirac Gurden neurobiologiste au CNRS au laboratoire de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA), à l’Université Paris Cité.

Définition du goût, perception de l’aliment par les 5 sens, plaisir et mémoire, partage social de plats… Hirac Gurden abordera les différentes dimensions de l’alimentation dans une présentation ouverte au grand public dans le cadre de la semaine du goût.
Le samedi 17 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T16:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale  75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)