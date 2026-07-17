Le cerveau mou de l’existence, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Le cerveau mou de l’existence 29 et 30 août Théâtre de l’Orangerie

Tarif tout roule, vive la culture ! : 30.-

Tarif normal : 25.-

Tarif ce mois-ci, c’est un peu compliqué : 20.-

AVS, AI, Chômage : 15.-

Etudiant·es, – de 20 ans : 15.-

Professionnel : 15.-

Carte 20ans20francs : 11.-

Membre groupement de seniors : 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T20:45:00+02:00

Fin : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:15:00+02:00

Bienvenue dans Le cerveau mou de l’existence : un endroit confortable et légèrement inquiétant. Un paysage de matelas roses où cinq danseur·euses se déplacent comme un seul corps, glissent, tombent, se relèvent, s’emmêlent, comme si une pensée en entraînait une autre.

Ici, tout ressemble à ce qui se passe dans une tête quand on essaie de se calmer : une chanson qui revient en boucle, une envie de bailler, un souvenir d’adolescence, une peur qui surgit sans prévenir, un tuto YouTube qui réapparaît comme par magie. Entre musique, images et mouvements, le collectif Foulles transforme la boîte crânienne en terrain de jeu et nos pensées en chorégraphie.

—

Le collectif Foulles est la rencontre entre cinq ami·es, danseur·euses qui jouent sur les homonymes de leur nom, la figure d’idiot, un plein d’énergie et de pratiques. Dans leur travail se croisent pêle-mêle et sans hiérarchie leurs passions les plus diverses: la musique pop, le comique de répétition, le Moyen-Âge mais aussi les bâtons de feu, la couture, l’opéra, les sapes, le break, les coupes de cheveux insolites ou encore les objets miniatures et ceux démesurément grands. À ce jour, le collectif a créé quatre pièces: Song for four people and one bench (2019), A prayer before the crack of dawn (2020), Medieval Crack (2022) et Le cerveau mou de l’existence (2024). Cette dernière est finaliste de Premio et s’est créée au Festival Belluard en collaboration avec l’historien Clovis Maillet.

—

Concept, chorégraphie et jeu : collectif Foulles (Collin Cabanis, Auguste de Boursetty, Délia Krayenbühl, Emma Saba, Fabio Zoppelli,

Musique : Marie Delprat

Lumière : Zineb Rostom

Scénographie : 25 Deblue

Assistanat scénographie : Al

Costumes Stéphanie Rosianu avec la précieuse aide de Safia Semlali

Régie : Redwan Reys

Regard extérieur : Lisa Laurent, Bast Hippocrate

Production et diffusion : Maxine Devaud & Émilien Rossier / oh la la – performing arts production

Administration : Angie Menillo / oh la la – performing arts production

Diffusion : Belgique Charlotte Grace Wacker

Photos et teaser : Anouk Maupu

Coproductions : La Grange, Centre / Arts et Sciences / UNIL, Théâtre, Saint-Gervais – Genève, L’Abri – Genève

Partenaires résidences : BAMP – Bruxelles, Dansomètre – Vevey, Goldtronics – Lausanne

Soutiens : État de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande, Ernst Göhner Stiftung

Remerciements à Jonas Parson, Alessandra Mattana, Imani Rameses, Adina Secrétan et toutes les personnes qui ont donné de leur temps et leur regards précieux.

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/events/1629398 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Danse – accueil du Collectif Foulles

Clay Studio