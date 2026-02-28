Luçon

Le Champ de Foire en Fête

Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Marché de créateurs, d’artisans et de producteurs locaux.

Deuxième édition du Champ de Foire en Fête Place à la fête !

Le Champ de Foire en Fête revient pour une deuxième édition encore plus joyeuse, plus animée et plus haute en couleurs?! Le 15 août, le Grand Champ de Foire se transformera en un véritable village festif, débordant de bonne humeur, de rires et de découvertes — sans oublier l’avenue Wilson, qui accueillera le traditionnel vide grenier.

Au programme

• Animations éclatantes pour petits et grands,

• Exposants créatifs et gourmands prêts à émerveiller les yeux et les papilles,

• Ambiance musicale conviviale tout au long de la journée,

• Ambiance mécanique avec la participation du Moto Club Luçonnais et de l’Association Sud Vendée Anciennes Mécaniques,

• Rencontres et surprises dans un décor estival et chaleureux,

• Grand concert à 20h00 pour clôturer la journée en beauté.

Cette deuxième édition promet une journée vibrante, où l’on vient flâner, déguster, s’émerveiller et célébrer ensemble l’été luçonnais.

Buvette & restauration

Le Comité des Fêtes vous propose

• le midi un plateau-repas ou de délicieuses grillades,

• le soir de savoureuses grillades pour prolonger la fête dans la convivialité.

Rendez-vous le 15 août pour une explosion de bonne humeur et de couleurs?! .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 70 29 41 comitefeteslucon@gmail.com

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English :

Market featuring local designers, craftspeople and producers.

L’événement Le Champ de Foire en Fête Luçon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud