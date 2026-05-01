Porte ouverte de l’outil en main Luçon
Porte ouverte de l’outil en main Luçon mercredi 20 mai 2026.
Luçon
Porte ouverte de l’outil en main
23 rue du mûrier Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:15:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Porte ouverte de l’outil en main
Visite guidée des ateliers de l’outil en main pour découvrir les différents métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine, dont les métiers d’art qu’ils mettent en avant.
Inscription par téléphone .
23 rue du mûrier Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 7 61 23 75 88 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tool-in-hand open door
L’événement Porte ouverte de l’outil en main Luçon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Initiation au vélo à assistance électrique pour les seniors, Médiathèque Pierre Menanteau, Luçon 6 mai 2026
- Club artistique Café Folie La Distylerie Luçon 6 mai 2026
- Conférence, Les femmes pionnières de la photographie, par Pascale Lépinasse La Distylerie Luçon 6 mai 2026
- Projection, À musée vous, à musée moi, saison 3 La Distylerie Luçon 9 mai 2026
- Vide grenier ADSP Luçon Luçon 10 mai 2026