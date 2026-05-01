Luçon

Porte ouverte de l’outil en main

23 rue du mûrier Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:15:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Porte ouverte de l’outil en main

Visite guidée des ateliers de l’outil en main pour découvrir les différents métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine, dont les métiers d’art qu’ils mettent en avant.

Inscription par téléphone .

23 rue du mûrier Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 7 61 23 75 88 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

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English :

Tool-in-hand open door

L’événement Porte ouverte de l’outil en main Luçon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud