Projection, Les mystérieux trésors du Nigéria La Distylerie Luçon
Projection, Les mystérieux trésors du Nigéria La Distylerie Luçon samedi 6 juin 2026.
Luçon
Projection, Les mystérieux trésors du Nigéria
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Au Nigeria, les énigmatiques figurines Nok en terre cuite, issues de fouilles souvent illégales et prisées sur le marché de l’art, témoignent d’une civilisation oubliée. Tandis qu’Ilé-Ifè, métropole médiévale raffinée mais souvent délaissée, rayonnait par son commerce florissant de perles en verre. Les mystères de ces cultures refont surface grâce aux fouilles archéologiques modernes.
Tout public, à partir de 12 ans. Réservation obligatoire.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection, Les mystérieux trésors du Nigéria Luçon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Projection, L’appart du futur La Distylerie Luçon 13 mai 2026
- Atelier, Une maison en Pop-up La Distylerie Luçon 13 mai 2026
- Testez l’aqua bike Mai à vélo Centre aquatique port’Océane Luçon 15 mai 2026
- Testez l’aqua Bike, Piscine Port Océane, Luçon 15 mai 2026
- Après-midi Jeux en Folie La Distylerie Luçon 16 mai 2026