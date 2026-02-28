Projection, Les mystérieux trésors du Nigéria La Distylerie Luçon

Luçon

Projection, Les mystérieux trésors du Nigéria

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Au Nigeria, les énigmatiques figurines Nok en terre cuite, issues de fouilles souvent illégales et prisées sur le marché de l’art, témoignent d’une civilisation oubliée. Tandis qu’Ilé-Ifè, métropole médiévale raffinée mais souvent délaissée, rayonnait par son commerce florissant de perles en verre. Les mystères de ces cultures refont surface grâce aux fouilles archéologiques modernes.

Tout public, à partir de 12 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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L’événement Projection, Les mystérieux trésors du Nigéria Luçon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud