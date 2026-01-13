Menu de Pâques Luçon
Menu de Pâques Luçon dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques
55 Route de la Roche-sur-Yon Luçon Vendée
Tarif : 62 – 62 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-05 14:00:00
Date(s) :
2026-04-05
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55 Route de la Roche-sur-Yon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 11 32 hotel-restaurant-aufildessaisons@orange.fr
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English :
L’événement Menu de Pâques Luçon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud