Menu de Pâques

55 Route de la Roche-sur-Yon Luçon Vendée

Tarif : 62 – 62 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 14:00:00

Date(s) :

2026-04-05

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55 Route de la Roche-sur-Yon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 11 32 hotel-restaurant-aufildessaisons@orange.fr

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English :

L’événement Menu de Pâques Luçon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud