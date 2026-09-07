Le changement climatique actuel, Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire, Le Grand-Pressigny
dimanche 20 septembre 2026 · Château du Grand-Pressigny - Musée de la préhistoire · Le Grand-Pressigny
Informations pratiques
Le changement climatique actuel Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
A travers des expériences concrètes, comprenez le lien entre l’Homme, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et ses conséquences sur la planète.
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Par le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement Touraine Val de Loire
Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire Rue des remparts, 37350 Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 94 90 20 http://www.prehistoiregrandpressigny.fr https://www.facebook.com/museegrandpressigny Le château du Grand-Pressigny, puissante forteresse défensive au XIᵉ siècle puis imposant logis résidentiel à la Renaissance, abrite un musée de la Préhistoire entièrement restructuré, considérablement agrandi et enrichi depuis 2009. Les collections présentent la vie et l’équipement matériel des hommes en Touraine, entre 100 000 et 1000 ans avant notre ère. Elles mettent particulièrement l’accent sur le silex dit du Grand-Pressigny dans sa dimension géologique, technique, économique et sociale. Le phénomène pressignien de la fin du Néolithique, au 3 millénaire, y occupe une place de choix, avec, pour la première fois, la présentation du spectaculaire dépôt de la Creusette, des méthodes de taille des longues lames en silex, de la diffusion à l’échelle européenne de ces chefs-d’œuvre de la taille du silex et la projection d’un film retraçant la fabrication des grandes lames en silex.
A travers des expériences concrètes, comprenez le lien entre l’Homme, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et ses conséquences sur la planète.
©CPIEValDeLoire
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