Le Chant des Kobö Le Champ Commun Augan
mardi 18 août 2026 · Le Champ Commun · Augan
Informations pratiques
Augan
Le Chant des Kobö
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-08-18
À la lisière entre légende locale et univers fantastique, Le Chant des Kobö est un conte dessiné et musical destiné au tout public à partir de 7 ans.
Au plateau, un narrateur conte l’histoire accompagné par deux chanteuses et musiciennes tandis qu’une illustratrice sillonne le paysage avec ses craies colorées.
L’histoire suit le parcours de Solstice, personnage non-binaire passionné par les oiseaux, qui perd sa voix après avoir été témoin d’un feu de forêt. En quête de résilience, Solstice se lance sur les traces des Kobö, des créatures imaginaires peuplant les montagnes et les histoires de son enfance. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Le Chant des Kobö Augan a été mis à jour le 2026-07-29 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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