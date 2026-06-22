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Qui veut des Kouign Amann ? Conte musical Le Champ Commun Augan

Qui veut des Kouign Amann ? Conte musical Le Champ Commun Augan samedi 15 août 2026.

Lieu
Le Champ Commun
Adresse
1 rue du Clos Bily
Ville
56800 Augan
Département
Morbihan
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Augan

Qui veut des Kouign Amann ? Conte musical

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

C’est une histoire d’amitié et de gourmandise entre Sophie, grande cantatrice se situant à mi-chemin entre Lara Croft et Dora l’exploratrice, joueuse de kazou et de tambourin, et Yann, juste guitariste (oui, c’est tout, on fait ce qu’on peut hein). Bref.
Parcourant le monde entier à la recherche du kouign-amann, le Graal des gourmands comme on dit chez les initiés, les deux zigotos vous feront rencontrer plein de personnages hauts en couleurs et partageront les chansons glanées au cours de leur périple. Kouign-amann offert !!
Le meilleur spectacle des 20 dernières année. (Le Guide du moutard)
Un duo au sommet de sa forme (Télédrama)
Cie Asterion. Tout public, à partir de 6 ans.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

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English :

L’événement Qui veut des Kouign Amann ? Conte musical Augan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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