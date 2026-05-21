Team Peace en duo Reggae Le Champ Commun Augan

Augan

Team Peace en duo Reggae

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Team Peace distille un reggae conscient et festif mêlant chanson française et hip-hop. Entre réflexion et lâcher-prise, le collectif avance avec des textes sincères et une énergie vibrante. Une aventure musicale généreuse qui rassemble et fait bouger les lignes. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Team Peace en duo Reggae Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande