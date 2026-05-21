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Team Peace en duo Reggae Le Champ Commun Augan

Team Peace en duo Reggae Le Champ Commun Augan vendredi 21 août 2026.

Lieu : Le Champ Commun

Adresse : 1 rue du Clos Bily

Ville : 56800 Augan

Département : Morbihan

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Augan

Team Peace en duo Reggae

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Team Peace distille un reggae conscient et festif mêlant chanson française et hip-hop. Entre réflexion et lâcher-prise, le collectif avance avec des textes sincères et une énergie vibrante. Une aventure musicale généreuse qui rassemble et fait bouger les lignes.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

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English :

L’événement Team Peace en duo Reggae Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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