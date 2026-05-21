Team Peace en duo Reggae Le Champ Commun Augan
Team Peace en duo Reggae Le Champ Commun Augan vendredi 21 août 2026.
Augan
Team Peace en duo Reggae
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Team Peace distille un reggae conscient et festif mêlant chanson française et hip-hop. Entre réflexion et lâcher-prise, le collectif avance avec des textes sincères et une énergie vibrante. Une aventure musicale généreuse qui rassemble et fait bouger les lignes. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Team Peace en duo Reggae Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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