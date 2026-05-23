Président Cotty Rock alternatif électro Le Champ Commun Augan

Augan

Président Cotty Rock alternatif électro

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Sans être passé par les urnes, Président Cotty se présente seul sur scène. Orchestré par son looper, il empile des boucles de son aux multiples influences riffs punk, basslines efficaces et flows percutants, le tout saupoudré de beatbox aux résonances électros. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Président Cotty Rock alternatif électro Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande