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Les Canadiennes Rock sensible Le Champ Commun Augan

Les Canadiennes Rock sensible Le Champ Commun Augan vendredi 28 août 2026.

Lieu : Le Champ Commun

Adresse : 1 rue du Clos Bily

Ville : 56800 Augan

Département : Morbihan

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Augan

Les Canadiennes Rock sensible

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Trio rock depuis 2024, Myriam, Jérôme et Olivier livrent une performance à la fois sensible et rageuse. Voix puissante, textes en français et anglais, entre amour, peine et énergie punk. Guitare blues/métal, batterie et chant. Une musique intense et vivante, une ivresse de vivre.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

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English :

L’événement Les Canadiennes Rock sensible Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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