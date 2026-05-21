Les Canadiennes Rock sensible Le Champ Commun Augan

Augan

Les Canadiennes Rock sensible

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Trio rock depuis 2024, Myriam, Jérôme et Olivier livrent une performance à la fois sensible et rageuse. Voix puissante, textes en français et anglais, entre amour, peine et énergie punk. Guitare blues/métal, batterie et chant. Une musique intense et vivante, une ivresse de vivre. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Canadiennes Rock sensible Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande