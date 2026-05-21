Les Canadiennes Rock sensible Le Champ Commun Augan
Les Canadiennes Rock sensible Le Champ Commun Augan vendredi 28 août 2026.
Augan
Les Canadiennes Rock sensible
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Trio rock depuis 2024, Myriam, Jérôme et Olivier livrent une performance à la fois sensible et rageuse. Voix puissante, textes en français et anglais, entre amour, peine et énergie punk. Guitare blues/métal, batterie et chant. Une musique intense et vivante, une ivresse de vivre. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Les Canadiennes Rock sensible Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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