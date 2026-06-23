Le Chant des lions Roubaix
Le Chant des lions Roubaix mardi 24 novembre 2026.
Roubaix
Le Chant des lions
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-24 21:30:00
Date(s) :
2026-11-24
En 1933, la chanteuse vedette et l’aventurier charismatique voient leur passion bouleversée par l’Occupation. La mise en scène élégante de Charlotte Matzneff alterne avec fluidité entre l’intimité des salons d’avant-guerre et la violence du champ de bataille, soutenue par une interprétation vibrante.
Sans jamais céder à la reconstitution figée, Le Chant des lions entremêle petite et grande Histoire, entre fiction et vérité. Un hommage réussi à ce couple mythique, dont l’engagement commun a marqué la Résistance et la mémoire collective.
En 1933, la chanteuse vedette et l’aventurier charismatique voient leur passion bouleversée par l’Occupation. La mise en scène élégante de Charlotte Matzneff alterne avec fluidité entre l’intimité des salons d’avant-guerre et la violence du champ de bataille, soutenue par une interprétation vibrante.
Sans jamais céder à la reconstitution figée, Le Chant des lions entremêle petite et grande Histoire, entre fiction et vérité. Un hommage réussi à ce couple mythique, dont l’engagement commun a marqué la Résistance et la mémoire collective. .
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com
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English :
In 1933, the star singer and the charismatic adventurer see their passion upended by the Occupation. Charlotte Matzneff’s elegant direction shifts seamlessly between the intimacy of prewar salons and the violence of the battlefield, supported by a vibrant performance.
Without ever succumbing to a static reenactment, *Le Chant des lions* weaves together personal and collective history, fiction and reality. A successful tribute to this legendary couple, whose shared commitment left its mark on the Resistance and the collective memory.
L’événement Le Chant des lions Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme
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