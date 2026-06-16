Le chant des lions Vierzon samedi 10 avril 2027.

Vierzon

Le chant des lions

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 19:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Bonjour quant même. L’humour en arme de réflexion subtile. 27 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Le chant des lions Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON