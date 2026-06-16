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Le chant des lions Vierzon

Le chant des lions Vierzon

Le chant des lions Vierzon samedi 10 avril 2027.

Adresse : 37 Avenue de la République

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : samedi 10 avril 2027

Fin : samedi 10 avril 2027

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 27 27 27 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Le chant des lions

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 19:00:00
fin : 2027-04-10

Date(s) :
2027-04-10

Bonjour quant même. L’humour en arme de réflexion subtile. 27  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Le chant des lions Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON

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