Le chant des machines, Musée La Manufacture, Roubaix

Informations pratiques

Le chant des machines Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée La Manufacture Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et dans le cadre de l’opération thématique 2026 de Proscitec « Les Grandes Figures », La Manufacture vous invite à une après-midi exceptionnelle pour replonger dans l’atmosphère des usines textiles !

Plongez au cœur de notre patrimoine textile en découvrant les gestes, les rythmes et les sons qui ont fait battre le cœur des usines de la ville de Roubaix.

Tisserands d’hier et passionnées d’aujourd’hui se relaient pour redonner vie aux métiers à tisser et aux savoir-faire du textile.

Assistez à la mise en route simultanée des machines avant d’aller à la rencontre des passeurs de mémoire, découvrez leurs témoignages inspirants et partagez des échanges vivants.

Une expérience gratuite, immersive et inédite pour petits et grands afin de découvrir la richesse de notre patrimoine industriel.

Mises en routes simultanée des machines à : 14h, 15h et 16h

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« link »: « https://proscitec.asso.fr/musees-proscitec/proscitec-patrimoines-et-memoires-des-metiers/article/les-grandes-figures-des-hauts-de-france »}]

Dans le cadre les Journées Européennes du patrimoine

Elie Léon – La Manufacture