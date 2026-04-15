Le Chant des Métamorphoses, Musée du Palais Lascaris, Nice

Le Chant des Métamorphoses Samedi 23 mai, 20h30 Musée du Palais Lascaris Alpes-Maritimes

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Ces mythes nous guident à travers les vagues du monde et les remous de nos réalités — ce soir, ils se réveillent, portés par une mélodie qui en reflète une autre. Sur scène, Aliénor De Georges, chanteuse, harpiste et comédienne, fait résonner les Métamorphoses d’Ovide avec sa harpe électrique et une voix envoûtante, tissant compositions originales et reprises inédites — pop, jazz, rock, françaises et classiques — qui font toutes écho aux récits auxquels elles se lient. De Daphné se muant en laurier à Narcisse se fondant dans l’onde, du Phénix renaissant de ses cendres à Orphée descendant aux Enfers, chaque mythe trouve sa couleur musicale, son souffle, sa voix. Ces métamorphoses, si lointaines et si humaines à la fois, résonnent comme autant de miroirs tendus à nos propres transformations. Entre concert et lecture incarnée, Le Chant des Métamorphoses nous rappelle que rien ne périt — tout change, tout se renouvelle, tout se chante.

Musée du Palais Lascaris 15 Rue Droite, 06300 Nice, France Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493627240 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-chant-des-metamorphoses »}]

Ces mythes nous guident à travers les vagues du monde et les remous de nos réalités — ce soir, ils se réveillent, portés par une mélodie qui en reflète une autre. Sur scène, Aliénor De Georges, et sa…

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