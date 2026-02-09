Le chant grégorien, chant messin Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Le chant grégorien, chant messin

Une sélection de manuscrits musicaux du Moyen Age sera proposée à la médiathèque Verlaine dans le cadre du temps fort Le chant grégorien, chant messin organisé par le Conservatoire Gabriel Pierné. Issus des collections patrimoniales des Bibliothèques-Médiathèques de Metz, ces documents sont de précieux témoignages pour la connaissance et l’étude de la musique médiévale cette petite exposition sera l’occasion de retracer la grande aventure du chant messin, né au sein de l’école cathédrale, à travers les plus anciens et prestigieux spécimens conservés à Metz.

En savoir plus Le chant messin est un patrimoine vocal unique né dans l’écrin de sa cathédrale, un véritable joyau musical de Metz, témoin précieux de notre histoire. En décembre 805, Charlemagne ordonne que dans tout l’Empire franc, nul ne soit chantre s’il ne s’est formé à la Scola Metensis, donnant un rôle majeur à l’École de la cathédrale de Metz. Tout commence deux générations plus tôt, en 755, lorsque Pépin le Bref charge l’évêque de Metz Chrodegang de renouveler la liturgie et le chant dans toutes les églises de son royaume. Metz devient alors le lieu où est expérimentée une nouvelle manière de chanter, où se compose un nouveau répertoire la cantilena metensis le chant messin que beaucoup plus tard on nommera chant grégorien .

Autour de cet héritage exceptionnel, un riche programme d’événements (colloques, concerts, conférences…) vous est proposé par le Conservatoire Gabriel Pierné.Tout public

English :

A selection of musical manuscripts from the Middle Ages will be on display at the Verlaine multimedia library as part of the Le chant grégorien, chant messin event organized by the Gabriel Pierné Conservatory. Drawn from the heritage collections of Metz’s Bibliothèques-Médiathèques, these documents are invaluable testimonies to the knowledge and study of medieval music: this small exhibition will provide an opportunity to retrace the great adventure of Messinian chant, born within the cathedral school, through the oldest and most prestigious specimens preserved in Metz.

Find out more: The chant of Metz is a unique vocal heritage, born in its cathedral setting, a true musical jewel of Metz and a precious witness to our history. In December 805, Charlemagne ordered that no one in the entire Frankish Empire should be a cantor unless they had trained at the Scola Metensis, giving a major role to the Metz Cathedral School. It all began two generations earlier, in 755, when Pepin the Short commissioned Chrodegang, bishop of Metz, to renew liturgy and chant in all the churches of his kingdom. Metz became the place where a new way of singing was experimented with, where a new repertoire was composed: the cantilena metensis Messinian chant which much later came to be known as Gregorian chant .

The Gabriel Pierné Conservatory offers a rich program of events (symposia, concerts, conferences, etc.) based on this exceptional heritage.

