Informations pratiques

Le chant intérieur – Chants bauls du Bengale Théâtre Mandapa Paris Dimanche 13 septembre, 18h00

La tradition baul est une tradition populaire vivante de l’Inde, aux racines anciennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-13T19:30:00.000+02:00

1



Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

