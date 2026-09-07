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Le chant intérieur – Chants bauls du Bengale Théâtre Mandapa Paris

dimanche 13 septembre 2026 · Théâtre Mandapa · Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Théâtre Mandapa
Adresse
6 rue Wurtz
Ville
Paris

Le chant intérieur – Chants bauls du Bengale Théâtre Mandapa Paris Dimanche 13 septembre, 18h00

La tradition baul est une tradition populaire vivante de l’Inde, aux racines anciennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T19:30:00.000+02:00

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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris


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