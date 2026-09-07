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Le chant intérieur – Chants bauls du Bengale Théâtre Mandapa Paris
dimanche 13 septembre 2026 · Théâtre Mandapa · Paris
Informations pratiques
Le chant intérieur – Chants bauls du Bengale Théâtre Mandapa Paris Dimanche 13 septembre, 18h00
La tradition baul est une tradition populaire vivante de l’Inde, aux racines anciennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T19:30:00.000+02:00
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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris
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