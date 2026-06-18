Le chantier des collections les collections d’œufs (Journées Européennes du Patrimoine) Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun
Le chantier des collections les collections d’œufs (Journées Européennes du Patrimoine) Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun samedi 19 septembre 2026.
Autun
Le chantier des collections les collections d’œufs (Journées Européennes du Patrimoine)
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les coulisses d’un chantier des collections sur les œufs .
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com
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English : Le chantier des collections les collections d’œufs (Journées Européennes du Patrimoine)
L’événement Le chantier des collections les collections d’œufs (Journées Européennes du Patrimoine) Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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